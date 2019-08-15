Сокращение рабочей недели с пяти до четырех дней в администрации президента пока не обсуждалось, хотя в Кремле в курсе инициативы, сообщил Дмитрий Песков.

Сокращение рабочей недели с пяти до четырех дней в администрации президента пока не обсуждалось, хотя в Кремле в курсе инициативы, сообщил Дмитрий Песков.13 августа Федерация независимых профсоюзов обратилась в Министерство труда с предложением добавить еще один выходной, напоминает телеканал "Россия 24". В ведомстве отметили, что трудовой кодекс это не запрещает, но продолжительность "четырехдневки" в таком случае должна составлять те же 40 часов, и это требует "тщательного обсуждения".