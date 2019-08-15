По факту ЧП с пассажирским судном Сапфир в Белом море возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает ГТРК Карелия со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По факту ЧП с пассажирским судном "Сапфир" в Белом море возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает ГТРК "Карелия" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.Напомним, 12 августа теплоход осуществлял переход с острова Соловки в порт города Беломорск. Ночью 13 августа в девяти километрах от берега он сел на мель и получил пробоину. В тот момент на борту находилось более 120 пассажиров. Все они были благополучно эвакуированы и отправлены домой наземным транспортом. Позже специалисты обнаружили течь в техническом отсеке.В результате инцидента никто не пострадал. Подробности и причины происшествия будут установлены по окончании следственной проверки.