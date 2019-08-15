У президента Украины Владимира Зеленского так и не вышло уволить Виталия Кличко с должности главы киевской горадминистрации. Правительство просто отказалось рассматривать вопрос, объяснив, что ему и самому работать осталось недолго.

У президента Украины Владимира Зеленского так и не вышло уволить Виталия Кличко с должности главы киевской горадминистрации. Правительство просто отказалось рассматривать вопрос, объяснив, что ему и самому работать осталось недолго. А депутаты будущей Рады, которым и предстоит утверждать новый кабинет, сегодня пытались подготовиться к первой сессии. Правда, в лучших традициях прежнего парламента процедурные вопросы опять возобладали над вопросами по существу.Это совет новоизбранных депутатов Украины, который по регламенту должен быть согласительным."Я, конечно, сочувствую, но мы еще не Верховная рада", — говорит депутат Вадим Рабинович. "Мы просим вас на украинском государственном языке выступать", — обращается к нему Ирина Геращенко, избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность". "В законах об этом не сказано. В законе, который принят о мове, о депутатах нет ни одного слова", — указывает Рабинович. "Здесь только на украинском! А там идите в туалет, и говорите как хотите", — отвечает Геращенко.Любопытно, что никто из собравшихся формально еще не является депутатом нового созыва. Впрочем, представителя партии Петра Порошенко это не остановило предложить тех, кто говорит по-русски, вообще лишать слова. "Мы предлагаем "Европейской солидарности", когда нарушается закон о регламенте Верховный рады — выключать микрофон", — предложила Ирина Геращенко.И кабинет будущих депутатов — не единственное место, где новый закон о языке в очередной раз делит украинцев на своих и чужих. Эпизод в одном из кафе. Человек возмущается, что его не обслуживают на украинском языке.- Державной мовой не хотите меня обслуживать ?- Нет, потому что я не обязана этого делать.- Вот такие противники!Закон о языке стал фактически последним, который успел провести Петр Порошенко до окончания президентского срока и до начала судебных разбирательств. Слова сына бывшего президента, который на днях должен был поддерживать отца перед зданием бюро расследований, кажется, произвели обратный эффект."Я думаю, отцу будет приятно", — сказал на русском Михаил Порошенко. На вопрос не будет ли его ругать папа за то, что он говорит по-русски, он ответил:"Ну, конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски, да. Мне все-таки украинский ближе к сердцу, но, к сожалению, многие люди в моем окружении разговаривают по-русски".Другая группа активистов сегодня собралась у здания кабинета министров Украины. Они требовали отставки Виталия Кличко с должности мэра Киева. Однако кабинет министров этот вопрос рассматривать отказался. Пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук написал в "Фейсбук": "Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет". И это при том, что вопрос об отставке Кличко требовал рассмотреть лично президент Зеленский.Первые шутки о новом президенте начали представлять в студии "Квартал 95", выходцем которого является сам Зеленский. Вспоминали массовое увольнение чиновников, постоянное присутствие главы офиса президента Андрея Богдана. В офисе Зеленского при этом пояснили, что от планов отставки Кличко не отказываются и вернутся к этому вопросу осенью.