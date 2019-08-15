Жители пятиэтажки в подмосковном Пушкине страдают от неумеренной любви соседки к крысам. Несколько месяцев назад одинокая женщина завела пару декоративных питомцев, теперь их больше сотни. Соседи жалуются на невыносимый запах. Грызуны уже испортили электропроводку и водопроводные трубы.

Жители пятиэтажки в подмосковном Пушкине страдают от неумеренной любви соседки к крысам. Несколько месяцев назад одинокая женщина завела пару декоративных питомцев, теперь их больше сотни. Соседи жалуются на невыносимый запах. Грызуны уже испортили электропроводку и водопроводные трубы. Жильцы опасаются, как бы они не добрались до газопровода.Пятиэтажка в городе Пушкино была совершенно обычной до того момента, как в ней появились нежеланные соседи.- Хозяйка неадекватная. Развела там полчище крыс. Вонище в подъезде стоит, невозможно ходить.Жители рассказывают, что еще весной соседка завела двух декоративных крыс. Каждый месяц они приносили потомство.Уже на подходе к подъезду чувствуется неприятный запах. Можно представить, что происходит внутри. Обитатели квартиры встречают журналистов у окна.Хозяйка квартиры Марина Хмелькова пришла через несколько часов. Как говорит сама — с работы. В руках пакеты с продуктами — еда для питомцев.- Еды, посмотрите, сколько я крыскам несу. А люди просто завидуют.На вопрос, сколько же грызунов живет в квартире, женщина отвечает — 40. И только попав к ней домой, стало понятно, что их больше сотни. Питомцы сгрызли все полы, частично съели электрическую проводку. А однажды повредили водопроводную трубу и устроили потоп.- Газовый шланг у нее резиновый, поэтому крысы могут свободно его перегрызть. В итоге может взорваться весь дом. Мы больше боимся не крыс, а за жизнь детей.- Мне противно в подъезд ходить. Невозможно. Стараюсь дышать ртом, но даже это не помогает, все равно противно. Я просто боюсь крыс.Соседи писали коллективную жалобу в полицию, обращались в Роспотребнадзор, вызывали Санэпидемстанцию. Но соседка никому не открывала дверь. Местные жители говорят: она не здорова.- Пять лет назад она уже лежала в психиатрической больнице. Сейчас она опять начала кидаться на людей. Матами кроет всех. У нее есть брат. Так вот брат сказал: я ничего не могу с ней сделать.В таких случаях юристы советуют обращаться сразу в суд."Если крыса перегрызет проводку и газовое снабжение — то есть еще есть угроза взрыва, это угрожает жизни и разрушению здания — то здесь уже можно ставить вопрос не только об административном нарушении, а о выселении данного собственника из данного жилого помещения", — объясняет юрист Олег Теницкий.Сама Марина Хмелькова уверяет, что жалобы соседней надуманны."Есть же всякие средства моющие, я убираюсь, мою", — говорит Марина Хмелькова.Все, что остается местным жителям, собирать доказательства и готовить иск, пока крысы не начали выбираться за пределы квартиры и не добрались до газопровода.