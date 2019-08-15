Соучастники отвезли заявителя в лесной массив, где стали избивать его, требуя денежные средства...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО совместно с коллегами из МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали двоих подозреваемых в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» г. Москвы с сообщением о разбойном нападении обратился 23-летний житель поселения Новофедоровское. Заявитель рассказал, что в сети Интернет он познакомился с девушкой и договорился с ней о встрече. В условленное место она подъехала на машине, водитель которой, угрожая, предметом, похожим на пистолет, заставил его сесть в автомобиль.Вскоре злоумышленник высадил девушку, а вместо нее в салон сел еще один мужчина. Соучастники отвезли заявителя в лесной массив, где стали избивать, требуя денежные средства.После продолжительных истязаний потерпевший был вынужден сказать нападавшим данные своего банковского счета. Через приложение в его мобильном телефоне злоумышленники перевели себе свыше 370 тысяч рублей.После того, как мужчину отпустили, он обратился полицию и в медицинское учреждение, где у него были зафиксированы ушибы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в поселении Первомайское был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением подозреваемых. Ими оказались уроженцы одного из регионов России в возрасте 24 и 30 лет.При осмотре автомобиля сотрудниками полиции обнаружены предмет, похожий на пистолет, который направлен на экспертизу, а также бита и ножи. Часть похищенных денежных средств изъята. Остальными деньгами злоумышленники успели распорядиться по своему усмотрению.Полицейскими установлена личность девушки, с которой познакомился потерпевший. В настоящее время она проходит по делу свидетелем.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное делопо признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38