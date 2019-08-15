На Краснодарской улице на мужчину напали двое неизвестных, ударили по лицу, отобрали часы и телефон, после чего скрылись...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино г. Москвы задержали 19-летнего ранее судимого молодого человека по подозрению в грабеже.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 32-летнего москвича. По словам потерпевшего, на Краснодарской улице на него напали двое неизвестных, ударили по лицу, отобрали часы и телефон, после чего скрылись. Ущерб составил 80 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых. Им оказался 19-летний безработный житель столицы. Часть похищенного изъята.Следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18