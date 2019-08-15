Подозреваемый зашел вместе с девушками в подъезд и, угрожал одной из них предметом, похожим на нож, похитил 4 мобильных телефона...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Братеево задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.В дежурную часть территориального отдела полиции от 26-летней москвички поступило заявление о совершенном в отношении нее разбойном нападении. Материальный ущерб составил 60 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Академика Волгина был задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний приезжий мужчина.Установлено, что заявительница вместе с подругой купили в магазине четыре мобильных телефона и отправились домой. Злоумышленник преследовав своих жертв до дома, расположенного по улице Борисовские пруды, вошел вместе с ними в подъезд и, угрожая одной из них предметом, похожим на нож, похитил сотовые телефоны и скрылся.Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22