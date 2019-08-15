Задержан 39-летний житель Крымского района Сочи. В Анапе он винтовкой разбил голову сотруднице тира, плевался в женщину и обещал изнасиловать. Пострадавшая вызвала гнев пьяного мужчины потому, что запретила ему стрелять. Причиной отказа стало алкогольное опьянение потенциального стрелка.

Задержан 39-летний житель Крымского района Сочи. В Анапе он винтовкой разбил голову сотруднице тира, плевался в женщину и обещал изнасиловать. Пострадавшая вызвала гнев пьяного мужчины потому, что запретила ему стрелять. Причиной отказа стало алкогольное опьянение потенциального стрелка.Пострадавшая написала заявление в полицию, сообщает РИА Новости. При этом родственники хулигана угрожали работнице тира, требуя от нее забрать заявление из правоохранительных органов.В отношении пьяного дебошира, напавшего на женщину, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По статье наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.