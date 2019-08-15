В результате аварийной посадки Airbus 321 в Подмосковье госпитализированы 23 человека, из них пятеро детей, сообщили в Минздрава. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному.

В результате аварийной посадки Airbus 321 в Подмосковье госпитализированы 23 человека, из них пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному.Глава Минздрава России Вероника Скворцова отметила, что, благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа, удалось избежать серьезных травм у пассажиров. Также она положительно оценила оперативность и слаженность работы экстренной медицинской службы.Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" летел из Москвы в Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В воздухе лайнер провел всего минуту. Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, командир связался с диспетчерами через минуту после взлета и доложил о попадании птицы в двигатель. Затем самолет пропал с радара. По словам пассажиров, самолет начало трясти сразу после взлета. В Росавации заявили, что причиной ЧП стало попадание в двигатели стаи чаек.