Рабочая неделя подходит к концу, однако российские знаменитости даже и не думают об отдыхе. Они трудятся не покладая рук, чтобы радовать или удивлять поклонников новыми событиями. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 августа 2019 года, читайте в подборке Дни.ру.

Рабочая неделя подходит к концу, однако российские знаменитости даже и не думают об отдыхе. Они трудятся не покладая рук, чтобы радовать или удивлять поклонников новыми событиями. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 августа 2019 года, читайте в подборке "Дни.ру".Несколько дней назад балерина отправилась в Грецию. Во время отдыха с Анастасией Волочковой случилась беда.В личном микроблоге знаменитость разместила снимки окровавленного колена. "Боль дикая", – призналась Анастасия Волочкова.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 августа 2019 года, читайте в и специальных .