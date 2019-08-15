В особняке американского миллиардера был найден необычный портрет Билла Клинтона. О находке сообщают зарубежные СМИ.

В особняке американского миллиардера был найден необычный портрет Билла Клинтона. О находке сообщают зарубежные СМИ.В особняке Джеффри Эпштейна, который несколько дней назадпокончил с собой в тюремной камере, был найден портрет бывшего президента США.Картина повергла в шок собеседницу западного издания. На ней политик сидит,раскинувшись в кресле, а сам одет в роскошное синее платье, приспущенное наплече, и красные туфли.Есть предположение, что лицо Билла Клинтона пририсовано кженской фигуре. Художнику позировала Моника Левински, с которой у бывшегопрезидента была интимная связь, передает . Известно и имя создательницы полотна– это Петрина Райан-Клейд. Однако пока не сообщают,является ли портрет настоящим, или же это его копия.Девушка, которая побывала в доме американского бизнесмена ДжеффриЭпштейна, призналась, что была потрясена увиденным. "Это былабсолютно Билл Клинтон. Это зрелище шокировало – это точно было егоизображение. Это была очень провокационная, сексуальная картина. На нём быликаблуки, синее платье, а его руки были в странной позе", – рассказаласобеседница западного издания.Стоит отметить, что сам Джеффри Эпштейн был взят под стражуиз-за обвинений в педофилии и торговле несовершеннолетними с целью сексуальнойэксплуатации. Мужчина находился в тюрьме в Нижнем Манхэттене и за время пребываниятам дважды пытался свести счеты с жизнью. Второй раз стал для него роковым – 10августа Эпштейна нашли мертвым в камере.