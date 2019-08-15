В особняке американского миллиардера был найден необычный портрет Билла Клинтона. О находке сообщают зарубежные СМИ.
В особняке американского миллиардера был найден необычный портрет Билла Клинтона. О находке сообщают зарубежные СМИ.
В особняке Джеффри Эпштейна, который несколько дней назад
покончил с собой в тюремной камере, был найден портрет бывшего президента США.
Картина повергла в шок собеседницу западного издания. На ней политик сидит,
раскинувшись в кресле, а сам одет в роскошное синее платье, приспущенное на
плече, и красные туфли.
Есть предположение, что лицо Билла Клинтона пририсовано к
женской фигуре. Художнику позировала Моника Левински, с которой у бывшего
президента была интимная связь, передает . Известно и имя создательницы полотна– это Петрина Райан-Клейд. Однако пока не сообщают,
является ли портрет настоящим, или же это его копия.
Девушка, которая побывала в доме американского бизнесмена Джеффри
Эпштейна, призналась, что была потрясена увиденным. "Это был
абсолютно Билл Клинтон. Это зрелище шокировало – это точно было его
изображение. Это была очень провокационная, сексуальная картина. На нём были
каблуки, синее платье, а его руки были в странной позе", – рассказала
собеседница западного издания.
Стоит отметить, что сам Джеффри Эпштейн был взят под стражу
из-за обвинений в педофилии и торговле несовершеннолетними с целью сексуальной
эксплуатации. Мужчина находился в тюрьме в Нижнем Манхэттене и за время пребывания
там дважды пытался свести счеты с жизнью. Второй раз стал для него роковым – 10
августа Эпштейна нашли мертвым в камере.