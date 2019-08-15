Супруга 41-летнего пилота Дамира Юсупова пообщалась с журналистами. По словам Натальи Юсуповой, муж позвонил ей сразу после происшествия.

Супруга 41-летнего пилота ДамираЮсупова пообщалась с журналистами. По словам Натальи Юсуповой, муж позвонилей сразу после происшествия.Сегодня, 15 августа, ДамирЮсупов, сидя за штурвалом воздушного судна Airbus 321, спас 226 пассажиров, находившихсяна борту. Командир корабля посадил самолет прямо на кукурузное поле. У лайнераотказали оба двигателя. Причиной стало попадание в них птиц.Наталья Юсупова узнала ослучившемся только после звонка мужа. Женщина обычно отслеживает рейсы супругана сайте, и в это утро ничего необычного не заметила."Он сказал: "Привет,любимая, не беспокойся, все хорошо, все живы". Я спросила: "А что случилось?".Он описал, как развивались события на борту. В памяти отпечаталось только одно:все спаслись, все живы. Мне до сих пор не по себе", – рассказала Юсупова.Дамир, по словам Натальи,потомственный летчик. Пошел по стопам отца, который летал на Ми-8. Юсупов сдетства мечтал стать пилотом, однако в профессию пришел только после 30 лет –по первому образованию он юрист."А муж только год назадпересел в кресло командира воздушного судна. Стать летчиком он мечтал сдетства. Летное училище он закончил с отличием", – отмечает Наталья.Примечательно, что первоезнакомство супругов произошло в воздухе – на борту самолета. "Мы летели изЕкатеринбурга в Краснодар. Оказались на соседних креслах. Он мне показалсяочень хорошим человеком. Полет длился три часа. У меня на руках была дочка,которой в то время было 2,5 года. В основном сначала с Дамиром общалась она", -поведала Наталья.То, что незнакомец нашелобщий язык с наследницей, подкупило женщину. Наталья и Дамир разговорились.После Юсупов нашел попутчицу в соцсетях, завязалась переписка. "А через полгодарешили пожениться. Вскоре у нас родился сын, которому сейчас уже три года", – цитирует жену пилота .Наталья Юсупова подчеркнула,что Дамир не забывает детей от первого брака – активно участвует в ихвоспитании. "У него два замечательных сына. Просто чудесные мальчики. Недавноони приезжали к нам в гости", – рассказала женщина.