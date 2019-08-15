Вокалист блеснул
незаурядным чувством юмора. Олег Газманов пошутил по поводу собственной внешности.
Вокалист блеснул
незаурядным чувством юмора. Олег Газманов пошутил по поводу собственной внешности.
В личном Instagram
знаменитость опубликовал свежий пост. Олег Газманов решил признаться,
как в 68 лет ему удается так хорошо выглядеть.
"Наконец, открою свою
тайну. Около десяти лет с группой наших ученых я работаю над препаратом,
омолаживающим клетки организма. По контракту я испытываю препарат на себе.
Вчера после концерта в Алуште случайно превысил обычную дозу..." – написал
Газманов.
Нидже артист посетовал, что
теперь не знает, как поступить. Впереди концерты в Ялте, Феодосии, Судаке и
Евпатории, мол, в таком виде нельзя появляться перед публикой.
Пост Олег Газманов сопроводил
короткой видеозаписью, которую пропустил через популярный в Сети фильтр. Приложение
превратило в ребенка.
Отметим, что на забавную
публикацию певца отреагировал музыкант Игорь Николаев. Коллега написал звезде: "Ну,
превышать обычную дозу 🥃нам
не впервой! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)".
"Ну, рассмешил Олег🔥🙌😍 Еще больше не переборщи, а то прийдется жене
носить тебя на руках и памперсы одевать😂😂😂", "😁 чувство юмора, позитивный настрой, оптимизм —
вот ингредиенты омолаживающего препарата" – отреагировали на шутку поклонники .