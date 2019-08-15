Вокалист блеснул незаурядным чувством юмора. Олег Газманов пошутил по поводу собственной внешности.

Вокалист блеснулнезаурядным чувством юмора. Олег Газманов пошутил по поводу собственной внешности.В личном Instagramзнаменитость опубликовал свежий пост. Олег Газманов решил признаться,как в 68 лет ему удается так хорошо выглядеть."Наконец, открою своютайну. Около десяти лет с группой наших ученых я работаю над препаратом,омолаживающим клетки организма. По контракту я испытываю препарат на себе.Вчера после концерта в Алуште случайно превысил обычную дозу..." – написалГазманов.Нидже артист посетовал, чтотеперь не знает, как поступить. Впереди концерты в Ялте, Феодосии, Судаке иЕвпатории, мол, в таком виде нельзя появляться перед публикой.Пост Олег Газманов сопроводилкороткой видеозаписью, которую пропустил через популярный в Сети фильтр. Приложениепревратило в ребенка.Отметим, что на забавнуюпубликацию певца отреагировал музыкант Игорь Николаев. Коллега написал звезде: "Ну,превышать обычную дозу 🥃намне впервой! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)"."Ну, рассмешил Олег🔥🙌😍 Еще больше не переборщи, а то прийдется жененосить тебя на руках и памперсы одевать😂😂😂", "😁 чувство юмора, позитивный настрой, оптимизм —вот ингредиенты омолаживающего препарата" – отреагировали на шутку поклонники .