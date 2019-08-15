Президент Аргентины договорился со своим политическим оппонентом ради спасения экономики страны.

Президент Аргентины договорился со своим политическим оппонентом ради спасения экономики страны.Маурисио Макри рассказал, что пошел на диалог с кандидатом в президенты Альберто Фернандесом после того, как рынки Аргентины рухнули из-за результатов праймериз. На них левоцентристкая оппозиция во главе с Фернандесом победила с большим отрывом.Курс валюты упал на 30 процентов, биржи — почти на 40, в магазинах резко выросли цены, передает телеканал "Россия 24". Макри обещает, что такое больше не повторится.