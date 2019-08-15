2019 год стал беспрецедентным по количеству
заявок в международный конкурс PROBA Awards. Впервые за 20 лет существования премии более 340
проектов в 10 номинациях примут участие в борьбе за победу.
2019 год стал беспрецедентным по количеству
заявок в международный конкурс PROBA Awards. Впервые за 20 лет существования премии более 340
проектов в 10 номинациях примут участие в борьбе за победу.
Среди участников PROBA Awards 2019 крупнейшие
российские и международные компании, в числе которых: Danone, Disney, Ernst & Young, Merck, Visa, Газпром, Тинькофф, Ашан, Юнипро, МТС,
Почта России, Росбанк, Роскосмос, Вконтакте, СТС, Транснефть, Qiwi и другие.
Имена победителей станут
известны 26 сентября на юбилейной церемонии награждения, которая состоится в
Атриуме Главного штаба Эрмитажа.
В честь юбилея PROBA Awards партнером премии в этом
году стала компания "Балтика".
"Балтика" – одна из крупнейших компаний России в сфере
производства товаров народного потребления и ведущий экспортер российского
пива. На протяжении многих лет компания уделяет особое внимание социальным
проектам, внося свой вклад в развитие общества. Поддержка премии PROBA Awards –
это вклад компании в развитие коммуникационной отрасли в России.
Ежегодно в жюри премии
входят топовые эксперты в области связей с общественностью, digital, рекламы и маркетинга. В
2019 году к жюри присоединились: Екатерина Тышковская (ВТБ), Мария Гурова (Disney
/ MARVEL / Звёздные Войны), Алексеева Ольга (YOTA), Дмитрий Маневич
(Олимпийский комитет России), Дмитрий Лушников (VK).
PROBA Awards – важнейшее событие,
объединяющее ведущих профессионалов в области маркетинга, рекламы и связи с
общественностью. Церемония награждения включена в программу крупнейшего в
Европе коммуникационного форума Baltic Weekend
(26 – 27 сентября 2019 г., Санкт-Петербург).
Организатором PROBA Awards выступает SPN Communications.
Шорт-лист премии будет
оглашен в середине сентября.
Организационный комитет
PROBA Awards
Екатерина Титова
Тел: +7 (921)
331-65-22
E-mail: [email protected]