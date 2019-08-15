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<a href="https://33live.ru/novosti/15-08-2019-priem-zayavok-v-premiyu-proba-awards-zavershen-s-rekordnym-kolichestvom-proektov.html" target="_blank">Прием заявок в премию PROBA Awards завершен с рекордным количеством проектов</a> - 2019 год стал беспрецедентным по количеству заявок в международный конкурс PROBA Awards. Впервые за 20 лет существования премии более 340 проектов в 10 номинациях примут участие в борьбе за победу.