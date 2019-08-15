Люди, летевшие рейсом Москва-Симферополь, предположили, что самолет изначально был неисправным. Свое мнение озвучил пользователь Telegram.
Люди, летевшие рейсом "Москва-Симферополь", предположили, что самолет изначально был неисправным. Свое мнение озвучил пользователь Telegram.
Самолет "Уральских авиалиний" 15 августа совершил
экстренную посадку сразу после взлета. По одной из версий, лайнер столкнулся со стаей птиц. В результате оба двигателя отключились, а один из них
загорелся. Известно, что система отпугивания птиц в летно-исследовательском
(ЛИИ) им. Громова, на территории которого располагается аэропорт Жуковский,
находилась в рабочем состоянии в момент взлета А321.
"Комплексная система отпугивания птиц была в исправном
и рабочем состоянии. Ни один вылет и ни одна посадка не выполняются без
работающей системы", – сообщили представители ведомства . Пассажиры
самолета и вовсе заявили, что никаких птиц не было – у самолета с самого начала были
технические проблемы.
"Некоторые пассажиры севшего в поле самолёта не верят в
версию про попавшую в турбину птицу. По их словам, лайнер был неисправен с
самого начала полёта", – гласит пострадавший в Telegram– канале .
Источники сообщают, что вблизи аэропорта находится
свалка, где постоянно обитают птицы. Часто их можно встретить и на
взлетно-посадочных полосах "Жуковского". По всей видимости, при подъеме вверх самолет разогнал стаи чаек, а некоторые из них врезались в двигатели, что и спровоцировало экстренную ситуацию.