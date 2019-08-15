Люди, летевшие рейсом Москва-Симферополь, предположили, что самолет изначально был неисправным. Свое мнение озвучил пользователь Telegram.

Люди, летевшие рейсом "Москва-Симферополь", предположили, что самолет изначально был неисправным. Свое мнение озвучил пользователь Telegram.Самолет "Уральских авиалиний" 15 августа совершилэкстренную посадку сразу после взлета. По одной из версий, лайнер столкнулся со стаей птиц. В результате оба двигателя отключились, а один из нихзагорелся. Известно, что система отпугивания птиц в летно-исследовательском(ЛИИ) им. Громова, на территории которого располагается аэропорт Жуковский,находилась в рабочем состоянии в момент взлета А321."Комплексная система отпугивания птиц была в исправноми рабочем состоянии. Ни один вылет и ни одна посадка не выполняются безработающей системы", – сообщили представители ведомства . Пассажирысамолета и вовсе заявили, что никаких птиц не было – у самолета с самого начала былитехнические проблемы."Некоторые пассажиры севшего в поле самолёта не верят вверсию про попавшую в турбину птицу. По их словам, лайнер был неисправен ссамого начала полёта", – гласит пострадавший в Telegram– канале .Источники сообщают, что вблизи аэропорта находитсясвалка, где постоянно обитают птицы. Часто их можно встретить и навзлетно-посадочных полосах "Жуковского". По всей видимости, при подъеме вверх самолет разогнал стаи чаек, а некоторые из них врезались в двигатели, что и спровоцировало экстренную ситуацию.