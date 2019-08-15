В ВТБ считают, что ставки к концу года снизятся.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотечным кредитам до конца года будут снижаться вслед за инфляцией. Об этом глава государства сообщил на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.В конце июля Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,25%. Это стало вторым подряд снижением за лето. По итогам июня средняя ставка по ипотеке в ВТБ составила 9,9%."Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, – мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года", - сказал Андрей Костин."Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции", - заявил в свою очередь президент, чьи слова приводятся на официальном сайте Кремля.Глава ВТБ также отметил, что не видит никаких предпосылок для появление "мыльных пузырей" на ипотечном рынке, добавив, что спрос на ипотеку стабильный. В первом полугодии банк увеличил объем выдаваемых ипотечных кредитов на четверть. Всего было заключено 124 тыс таких сделок на общую сумму 303 млрд рублей.Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что снижение ставок возможно при сохранении макроэкономической стабильности, снижении инфляции до 4% и сохранении ее на этом уровне.В феврале президент в послании Федеральному собранию поручил правительству и ЦБ постепенно понижать ставки ипотеке: сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже.