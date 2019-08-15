Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 признался в том, что не понимает, для чего президент России Владимир Путин общается по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Конфликт в Донбассе, считает он, продлится весь XXI век.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" признался в том, что не понимает, для чего президент России Владимир Путин общается по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Конфликт в Донбассе, считает он, продлится весь XXI век.После того, как Владимир Путин провел переговоры с Владимиром Зеленским, украинского лидера буквально разнесли радикально настроенные националисты и другие политические оппоненты. Они сочли, что бывший шоумен оказался слишком слаб перед президентом России и сдал все позиции, которые были наработаны за пять лет.Однако политики, которые не видят смысла в переговорах о мирном процессе в Донбассе, нашлись и в России. В частности, подобную мысль в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Конфликт на весь ХХІ век! Пока 2019. В 2099 можно будет сказать, что, возможно, когда-то в ХХІІ веке можно будет добиться тишины", – подчеркнул депутат."Поэтому разговаривать с Зеленским вообще нельзя было по телефону. Я не понимаю, почему президент разговаривает! Мы не признали выборов!", – добавил Владимир Жириновский.Напомним, ранее о позиции Владимира Путина по поводу переговоров с Владимиром Зеленским рассказывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент России всегда выступает за начало переговоров для поиска компромиссных решений. "Тем более, в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", – заметил Песков."Путин весьма прагматичный собеседник, и для него главное – не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора", – добавил он. А последовательная позиция, которую Россия занимает в отношении конфликта в Донбассе, заключается в прекращении огня и налаживании прямого диалога между Киевом и представителями Донбасса.