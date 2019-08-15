Андрей Разин, продюсер легендарной группы Ласковый май, выступил с официальным заявлением. Он сообщил о расставании с Юрием Шатуновым.

Андрей Разин, продюсер легендарной группы "Ласковый май", выступил с официальным заявлением. Он сообщил о расставании с Юрием Шатуновым."Седая ночь", "Белые розы", "Розовый вечер" – эти и многие другие песни группы "Ласковый май" в исполнении Юрия Шатунова стали настоящим народным достоянием. Несмотря на то, что некоторым из этого списка композициям более 30 лет, песни пользуются бешеной популярностью и сейчас. Вот только больше эти хиты народ в исполнении Юрия Шатунова не услышит. Об этом заявил музыкальный продюсер коллектива Андрей Разин."Как руководитель группы "Ласковый май", официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя, он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе "Ласковый май", – сообщил Андрей Разин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Продюсер отметил, что Юрий Шатунов от группы "Ласковый май" "отказался". "Представители правообладателя ООО "Честная музыка" официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы "Ласковый май", на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на свих концертах (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – подчеркнул продюсер коллектива.Теперь песни "Ласкового мая" можно услышать только на официальных концертах с участием Андрея Разина. Он же разрешил радиостанциям крутить песни группы, но только в его исполнении. "Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил", – сообщил продюсер. Впрочем, и Юрию Шатунову нельзя исполнять хиты коллектива на своих концертах, так как у него на это якобы нет прав. "Он публично отказался от них и теперь он будет исполнять исключительно свой репертуар", – пояснил Разин.В заключение он предупредил: "Ввиду того, что нынешние правообладатели произведений "Ласкового мая" выплатили за них огромные деньги в размере 890.000 $ США, за использование в рекламных целях, а также исполнение без разрешения правообладателя этих песен ждут огромны штрафы 🤦‍".Новость стала громом среди ясного неба для фанатов коллектива. "Очень жаль", – написал один пользователь. Андрей Разин ему ответил: "Насильно заставлять не могу 🤦‍♂️" При этом он опроверг предположение о ссоре с Юрием Шатуновым. "Нет. Пеперос", – коротко объяснил продюсер. Ранее стало известно об операции исполнителя.