Телеведущая Алена Водонаева
перевела сына на домашнее обучение. Решение освободить ребенка от походов в
школу поддержала известный блогер Лена Миро.
Телеведущая Алена Водонаева
перевела сына на домашнее обучение. Решение освободить ребенка от походов в
школу поддержала известный блогер Лена Миро.
На днях в личном Instagram
телеведущая сообщила, что ее единственный наследник Богдан весь третий класс
будет заниматься с приходящими учителями. Помимо этого, мальчик будет посещать
различные секции и кружки.
"Мы много месяцев с отцом
Бо вынашивали идею семейного обучения. Думали, анализировали, взвешивали все за
и против и решили… Дело в системе российского образования, которое меня не
устраивает. В колоссальной растрате ценного времени, которое с сентября мы
будем вкладывать и в другие важные образовательные и развивающие истории", -
поделилась с подписчиками Алена Водонаева.
Отметим, что мнение
поклонников телеведущей на это счет разделилось. Кто-то отмечал, что Алена
ограждает ребенка от реальной жизни и создает ему тепличные условия, тем самым
тормозя его социализацию и личностное развитие. Другие, наоборот, хвалили
звезду и просили в подробностях рассказать о нюансах организации такого обучения.
Отметим, что в личном ЖЖ поддержала подруга – Лена Миро. Блогер отметила, что, будь
у нее ребенок, она никогда бы не отдала его в школу. По ее мнению, в
общеобразовательные учреждения детей отдают либо бедняки, либо те, кто
наплевательски относится к собственным отпрыскам.
"Это – совершенно правильное
и взвешенное решение. Богдан, сын Алены, за год домашнего обучение узнает
намного больше, чем его сверстники за пять лет. Какими бы ни были хорошими
учителя, но образовательные стандарты ведь отменить невозможно. А среди
предметов – ну, дай бог, процентов десять нужных, а остальные – потеря времени",
– рассудила приятельница