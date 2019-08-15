Телеведущая Алена Водонаева перевела сына на домашнее обучение. Решение освободить ребенка от походов в школу поддержала известный блогер Лена Миро.

Телеведущая Алена Водонаеваперевела сына на домашнее обучение. Решение освободить ребенка от походов вшколу поддержала известный блогер Лена Миро.На днях в личном Instagramтелеведущая сообщила, что ее единственный наследник Богдан весь третий классбудет заниматься с приходящими учителями. Помимо этого, мальчик будет посещатьразличные секции и кружки."Мы много месяцев с отцомБо вынашивали идею семейного обучения. Думали, анализировали, взвешивали все заи против и решили… Дело в системе российского образования, которое меня неустраивает. В колоссальной растрате ценного времени, которое с сентября мыбудем вкладывать и в другие важные образовательные и развивающие истории", -поделилась с подписчиками Алена Водонаева.Отметим, что мнениепоклонников телеведущей на это счет разделилось. Кто-то отмечал, что Аленаограждает ребенка от реальной жизни и создает ему тепличные условия, тем самымтормозя его социализацию и личностное развитие. Другие, наоборот, хвалилизвезду и просили в подробностях рассказать о нюансах организации такого обучения.Отметим, что в личном ЖЖ поддержала подруга – Лена Миро. Блогер отметила, что, будьу нее ребенок, она никогда бы не отдала его в школу. По ее мнению, вобщеобразовательные учреждения детей отдают либо бедняки, либо те, ктонаплевательски относится к собственным отпрыскам."Это – совершенно правильноеи взвешенное решение. Богдан, сын Алены, за год домашнего обучение узнаетнамного больше, чем его сверстники за пять лет. Какими бы ни были хорошимиучителя, но образовательные стандарты ведь отменить невозможно. А средипредметов – ну, дай бог, процентов десять нужных, а остальные – потеря времени",– рассудила приятельница