Самолет А321 при взлете в подмосковном Жуковском столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели. Об этом заявили в Росавиации. Лайнер приземлился на кукурузное поле на расстоянии более километра от ВПП.

Самолет А321 при взлете в подмосковном Жуковском столкнулся со стаей чаек. Об этом заявили в Росавиации.Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели. В результате лайнер приземлился на кукурузное поле на расстоянии более километра от ВПП.Пассажиры рассказывают, что "Аэробус" стало трясти сразу после взлета, а в салоне начало мигать освещение, появился запах гари. Как сообщает "Россия 24", перед посадкой экипаж выключил двигатели и убрал шасси, чтобы посадить самолет на поле на фюзеляж.На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщают в МЧС, все они эвакуированы и живы. Пострадали 10 человек, в их числе три ребенка, у них в основном ушибы и ссадины.На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Свою проверку ведет транспортная прокуратура, Росавиация сформировала специальную комиссию.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж самолета "Уральских авиалиний"."Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни", — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов отметил, что пилоты действовали абсолютно правильно."Они сработали четко, по инструкции, именно так, как их учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", — сказал он "Интерфаксу".Он выразил благодарность бортпроводникам. "Не растерялись и хорошо организовали эвакуацию", — отметил Скуратов. Также он сказал, что такие инциденты со стаями "бывают крайне редко, может, раз в 50 лет".Как сообщает ТАСС, сейчас место аварийной посадки оцеплено, подъезды перекрыты. Сам самолет лежит в кукурузном поле на брюхе параллельно глиссаде взлета. На месте ЧП работают экстренные службы. За пассажирами направили автобусы, которые доставят их в аэропорт.