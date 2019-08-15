Российский розовый бриллиант Дух Розы может войти в число самых дорогих драгоценных камней в мире, сообщает агентство Bloomberg. Он был найден в Якутии и огранен компанией АЛРОСА.

Российский розовый бриллиант "Дух Розы" может войти в число самых дорогих драгоценных камней в мире, сообщает агентство Bloomberg. Он был найден в Якутии и огранен компанией АЛРОСА.Вес камня составляет 14,83 карата. Это крупнейший розовый бриллиант в истории России, сообщает телеканал "Россия 24". Американский геммологический институт сертифицировал его как фантазийный яркий пурпурно-розовый камень высочайшего качества.На продажу бриллиант могут выставить уже в ноябре текущего года. За сколько, компания пока не указывает. Кто именно займется реализацией, тоже пока не решено. Но, как отмечает Bloomberg, по предварительной оценке, его стоимость может составить 60-65 миллионов долларов.Ранее аукцион Sotheby's поставил рекорд, продав бриллиант "Розовая звезда" за 71 миллион долларов. Камень из Гонконга весил почти 60 карат.