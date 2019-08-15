Жителей России опросили, какой уровень зарплаты труда они считают справедливым.

Жителей России опросили, какой уровень зарплаты труда они считают справедливым.Средняя цифра - 66 тыс. рублей в месяц.Самые высокие зарплатные ожидания у жителей Москвы - 99 тыс. рублей, Санкт-Петербурга и Владивостока - 77 тыс. рублей и Хабаровска - 75 тыс. рублей.В Липецке, Барнауле, Рязани, Пензе, Ярославле и Волгограде ожидания самые низкие - 58-59 тыс. рублей.Реальная оплата труда соответствует "справедливым" ожиданиям только в столице. В Махачкале, Ульяновске, Грозном и Севастополе зарплаты почти на 50% меньше ожидаемых.