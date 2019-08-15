Жителей России опросили, какой уровень зарплаты труда они считают справедливым.
Жителей России опросили, какой уровень зарплаты труда они считают справедливым.
Средняя цифра - 66 тыс. рублей в месяц.
Самые высокие зарплатные ожидания у жителей Москвы - 99 тыс. рублей, Санкт-Петербурга и Владивостока - 77 тыс. рублей и Хабаровска - 75 тыс. рублей.
В Липецке, Барнауле, Рязани, Пензе, Ярославле и Волгограде ожидания самые низкие - 58-59 тыс. рублей.
Реальная оплата труда соответствует "справедливым" ожиданиям только в столице. В Махачкале, Ульяновске, Грозном и Севастополе зарплаты почти на 50% меньше ожидаемых.