Тело фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер было предано земле на 9-й день после смерти. Но поехать на панихиду в Торонто смогли далеко не все. Для оставшихся в Москве желающих почтить память мамы русской моды ее близкие нашли альтернативные варианты.

Тело фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер было предано земле на 9-й день после смерти. Но поехать на панихиду в Торонто смогли далеко не все. Для оставшихся в Москве желающих почтить память мамы русской моды ее близкие нашли альтернативные варианты.В столице организовано сразу два места памяти, куда можно принести цветы, зажечь свечу, постоять у портрета покойной, подумать о моде и превратностях судьбы-злодейки. Сегодня ты еще наряжен в брендовые вещи, ешь устриц в Италии и выкладываешь жизнерадостные селфи в социальных сетях, а уже завтра лежишь пусть в дорогом, но гробу...Первый мемориал появился возле ЦУМа, где работала Вербер. Там висит огромный портрет покойницы. Не исключено, что универмагу могут даже присвоить ее имя – модники Москвы были бы рады. Вторая "стена плача" по воле родных находится возле дома 9 на Тверском бульваре, где и жила Алла Вербер.У подъезда ее элитной квартиры дочь поставила снимок, к которому убитые горем россияне несут охапки цветов. На 9-й день, когда в Канаде хоронили Аллу Константиновну, скорбящих было особенно много – почерневшие от пережитой трагедии люди в люковых вещах стояли в очереди, чтобы поцеловать покойницу хотя бы на фотографии и положить цветы. В какой-то момент счет на букеты пошел на сотни и даже стало не видно входной двери в подъезд. Волна горя захлестнула страну...Поклонники и друзья уже говорят о том, что хорошо бы на доме установить мемориальную доску или поставить хотя бы небольшой бюст рядом. Ведь мир моды со смертью Аллы Константиновны осиротел и вряд ли ее кто-то сможет заменить.