Грузовой самолет авиакомпании Worldwide Services пришлось тушить после приземления в аэропорту Варшавы - у McDonnell Douglas MD-11 во время руления загорелся один из двигателей. Очевидец снял на видео опасный инцидент.

Грузовой самолет авиакомпании Worldwide Services пришлось тушить после приземления в аэропорту Варшавы — у McDonnell Douglas MD-11 во время руления загорелся один из двигателей, передает TVN24. Очевидец снял на видео опасный инцидент.ЧП произошло около шести часов утра, когда лайнер с посылками компании UPS Worldwide Express направлялся к терминалу. В этот момент в одном из двигателей возникли перебои в работе, после чего вспыхнул пожар. К тому моменту экипаж уже сообщил о проблемах и на место прибыли пожарные экипажи.Огонь быстро потушили, однако воздушную гавань закрыли на полчаса для устранения последствий аварии. Никто из трех членов экипажа не пострадал.Примерно в это же время в Подмосковье совершил аварийную посадку в километре от аэропорта лайнер "Уральских авиалиний" с 326 пассажирами на борту.