Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Чили Алексис Санчес может покинуть Англию. На одной из тренировок чилиец разругался с молодым партнером по команде Мэйсоном Гринвудом, который в игровом моменте жестко сыграл против него. У Санчеса сдали нервы.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Чили Алексис Санчес может покинуть Англию. На одной из тренировок чилиец разругался с молодым партнером по команде Мэйсоном Гринвудом, который в игровом моменте жестко сыграл против него. У Санчеса сдали нервы.То тренировочное занятие стало для чилийского форварда одним из первых после его восстановления от мышечного повреждения, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на The Sun. Дела у Санчеса не складываются, и он может и вовсе сменить клуб. Известно, что он может продолжить карьеру в "Роме". Если же он не покинет "Юнайтед", то его переведут в дубль.Напомним, что Санчес выступает за "МЮ" с января 2018 года, куда он перешел из лондонского "Арсенала". За 45 матчей в составе "красных дьяволов" он смог отличиться пятью голами и девятью результативными передачами.