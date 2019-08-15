Федеральная служба по государственной статистике РФ (Росстат) зафиксировала в период с 6 по 12 августа дефляцию в РФ в 0,1% после нулевой инфляции неделей ранее, сообщает РИА Новости.

Федеральная служба по государственной статистике РФ (Росстат) зафиксировала в период с 6 по 12 августа дефляцию в РФ в 0,1% после нулевой инфляции неделей ранее, сообщает РИА Новости.Ведомство отмечает, что это уже не первое снижение общего уровня цен на товары и услуги с начала года – дефляция была зафиксирована также в период с 23 по 29 июля.Росстат проинформировал общественность о том, что за минувшую неделю подешевел сахар-песок (на 1%), водка и шоколадные конфеты (на 0,2%). Поползли вниз и цены на овощи, составив в среднем 3%, в том числе на помидоры – 9,2%, морковь – 5,6%, картофель – 5,4%, репчатый лук – 5%.Вместе с тем за минувшие семь дней отмечено и подорожание ряда товаров — куриных яиц на 1,3%, пшена – на 0,8%, баранины, курицы и мороженой рыбы – на 0,4%, говядины, сливочного и подсолнечного масла – на 0,3%, полукопченые колбасы, сыры, рис и карамель подорожали на 0,2%.