Подозреваемая отказалась выполнять взятые на себя обязательства и не вернула потерпевшей часть денежной суммы, взятой в долг...

Оперативники уголовного розыска Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемую в мошенничестве в крупном размере.В территориальный отдел полиции обратилась 35-летняя гостья столицы с заявлением о мошенничестве. Материальный ущерб составил около 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя приезжая женщина.Установлено, что заявительница в течение нескольких месяцев давала под проценты денежные средства своей знакомой на развитие бизнеса. Однако подозреваемая отказалась выполнять взятые на себя обязательства и не вернула потерпевшей часть денежной суммы, взятой в долг.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18