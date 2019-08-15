Совет Безопасности ООН завтра, 16 августа, проведет экстренное заседание из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном. Информацию подтверждают сразу несколько агентств со ссылкой на свои источники.

Совет Безопасности ООН завтра, 16 августа, проведет экстренное заседание из-за обострения отношений между Индией и Пакистаном. Информацию подтверждают сразу несколько агентств со ссылкой на свои источники. Сообщается, что заседание пройдет в закрытом режиме по просьбе Китая.Ситуация на северных границах Индии и Пакистана обострилась 10 дней назад — в Нью-Дели приняли решение упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его месте две союзные территории. Это значит, что у жителей будет куда меньше автономии.Премьер-министр Пакистана осудил такое решение и заявил, что готов дать военный отпор Индии. Ситуацию осложняет и то, что у обеих стран есть ядерное оружие.