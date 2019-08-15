Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказание нападающему Спартака Эсекьелю Понсе за грубую атаку вратаря Динамо Антона Шунина. Аргентинский легионер дисквалифицирован на три встречи.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказание нападающему "Спартака" Эсекьелю Понсе за грубую атаку вратаря "Динамо" Антона Шунина. Аргентинский легионер дисквалифицирован на три встречи.3 августа в матче "Спартака" и "Динамо" Эсекьель Понсе врезался во вратаря Антона Шунина и причинил тому травму. Спартаковец был удален с поля, а Шунин смог продолжить встречу. После игры Эсекьель признал свою вину и принес Шунину свои извинения.КДК дисквалифицировал Понсе на три матча российской премьер-лиги. Один матч – с "Ахматом" он уже пропустил. Таким образом, Понсе не сможет помочь спартаковцам во встречах с ЦСКА и "Крыльями Советов".