Губернатор Свердловской области и генерал-полковник авиации Николай Аношкин назвали пилота, посадившего самолет в Подмосковье, настоящим героями. Они предлагают представить его к награде.

Губернатор Свердловской области и генерал-полковник авиации Николай Аношкин назвали пилота, посадившего самолет в Подмосковье, настоящим героями. Они предлагают представить его к награде.Командир экипажа "Уральских авиалиний" 15 августапосадил самолет А321 с отказавшим двигателем в кукурузном поле. Авиалайнервыполнял рейс "Москва-Симферополь", но так и не смог доставить людейна Крымский полуостров. Пилотам пришлось совершить экстренную посадку сразупосле вылета. Как сообщают эксперты, в двигатель самолета попала стая птиц, врезультате чего он загорелся.К счастью, никто из пассажиров и членов борта непострадал. В этом огромная заслуга пилотов, которые сумели совершить сложныйманевр и спасти жизни сотням людей. За благополучную посадку они могут бытьудостоены особой награды, сообщает ."В поле всегда тяжело сажать, надо на брюхо сажать, безвыпуска шасси. Там может привести к катастрофе… Это серьезная ситуация, когдастая птиц – это серьезно. (Летчика – прим. ред.) представляют обычно, еслипосадил удачно, остались живы, сам остался жив и другие члены экипажа, илипассажиры остались живы, если пассажирский самолет", – цитирует слова генерала-полковникаавиации, депутата Госдумы Николая Антошкина .В социальных сетях активно просматривают видеотелеграм-канала Mash, которое сняли во время посадки. Пилот экипажа ДамирЮсупов не только сумел посадить самолет, но и руководил выводом людей из него.Обращаясь к высадившимся пассажирам через мегафон, он просит идти "правеена солнце вдоль рядов кукурузы", передает .По словам очевидцев,давки во время эвакуации не было, лишь несколько человек хотели забрать своивещи, но потом поняли, что так делать не стоит. Они также добавили, что скораяи МЧС быстро отреагировали и прибыли их спасать, да и сами люди старались другдругу помочь.Одна из пассажирок выразила благодарность ДамируЮсупову, разместив пост на своей странице в соцсети. "Дамир, низкий вампоклон за спасенные вами жизни пассажиров, за ваш профессионализм! Долгих вамлет жизни, здоровья и благополучия! Огромное спасибо".Важно отметить, чтона ситуацию отреагировала и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.В своем телеграм-канале она разместила следующую запись: "В моем личномрейтинге прекрасных мужчин сегодня побеждает Дамир Юсупов".