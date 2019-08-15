Губернатор Свердловской области и генерал-полковник авиации Николай Аношкин назвали пилота, посадившего самолет в Подмосковье, настоящим героями. Они предлагают представить его к награде.
Губернатор Свердловской области и генерал-полковник авиации Николай Аношкин назвали пилота, посадившего самолет в Подмосковье, настоящим героями. Они предлагают представить его к награде.
Командир экипажа "Уральских авиалиний" 15 августа
посадил самолет А321 с отказавшим двигателем в кукурузном поле. Авиалайнер
выполнял рейс "Москва-Симферополь", но так и не смог доставить людей
на Крымский полуостров. Пилотам пришлось совершить экстренную посадку сразу
после вылета. Как сообщают эксперты, в двигатель самолета попала стая птиц, в
результате чего он загорелся.
К счастью, никто из пассажиров и членов борта не
пострадал. В этом огромная заслуга пилотов, которые сумели совершить сложный
маневр и спасти жизни сотням людей. За благополучную посадку они могут быть
удостоены особой награды, сообщает .
"В поле всегда тяжело сажать, надо на брюхо сажать, без
выпуска шасси. Там может привести к катастрофе… Это серьезная ситуация, когда
стая птиц – это серьезно. (Летчика – прим. ред.) представляют обычно, если
посадил удачно, остались живы, сам остался жив и другие члены экипажа, или
пассажиры остались живы, если пассажирский самолет", – цитирует слова генерала-полковника
авиации, депутата Госдумы Николая Антошкина .
В социальных сетях активно просматривают видео
телеграм-канала Mash, которое сняли во время посадки. Пилот экипажа Дамир
Юсупов не только сумел посадить самолет, но и руководил выводом людей из него.
Обращаясь к высадившимся пассажирам через мегафон, он просит идти "правее
на солнце вдоль рядов кукурузы", передает .
По словам очевидцев,
давки во время эвакуации не было, лишь несколько человек хотели забрать свои
вещи, но потом поняли, что так делать не стоит. Они также добавили, что скорая
и МЧС быстро отреагировали и прибыли их спасать, да и сами люди старались друг
другу помочь.
Одна из пассажирок выразила благодарность Дамиру
Юсупову, разместив пост на своей странице в соцсети. "Дамир, низкий вам
поклон за спасенные вами жизни пассажиров, за ваш профессионализм! Долгих вам
лет жизни, здоровья и благополучия! Огромное спасибо".
Важно отметить, что
на ситуацию отреагировала и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
В своем телеграм-канале она разместила следующую запись: "В моем личном
рейтинге прекрасных мужчин сегодня побеждает Дамир Юсупов".