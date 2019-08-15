Жители российских городов назвали уровень зарплаты, который считают справедливым. В среднем он составляет 66 тысяч рублей. При этом самую высокую сумму в 100 тысяч рублей назвали справедливой москвичи, а самую невысокую (в размере 58 тысяч) - жители Пензы, Липецка, Рязани и Барнаула.

Жители российских городов назвали уровень зарплаты, который считают справедливым. Он колеблется, в зависимости от региона, но везде, кроме столицы, превосходит размеры средней фактической зарплаты.В среднем уровень заплаты, которого хватило бы для удовлетворения текущих потребностей "на достойном уровне", составляет 66 тысяч рублей.При этом москвичи назвали справедливой самую высокую сумму в 100 тысяч рублей, а Петербурге и Владивостоке она составила 77 тысяч, а, например, в Хабаровске — 75 тысяч рублей.Более скромный справедливый уровень зарплаты назвали жители Волгограда и Ярославля (59 тысяч), а также Пензы, Липецка, Рязани и Барнаула (в среднем 58 тысяч рублей), пишет "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса страховой компании "Сбербанк страхование жизни", который проводился в 39 городах России.При этом замгенерального директора компании Виктор Дубровин, комментируя эти результаты, сообщил, что независимо от размера дохода 43 процента граждан страны тратят всю свою ежемесячную зарплату, а больше 80 процентов не контролируют и не планируют свои расходы, передает РИА Новости.Дубровин также отметил: начиная анализировать свой бюджет, значительная часть людей обнаруживает, что планирование трат позволяет их "легко оптимизировать свои траты не в ущерб качеству жизни и высвободить в среднем около 10 процентов от ежемесячного дохода на сбережения".Ранее Росстат сообщил, что так называемый "модальный уровень" заработка россиян составляет 23,5 тысячи рублей, при этом средний уровень зарплаты, например, в апреле, указывался в размере около 48 тысяч.