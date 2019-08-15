Родственники певицы так и не смирились с потерей. Родители и дочь часто навещают могилу Юлии Началовой.

Родственники певицы так ине смирились с потерей. Родители и дочь часто навещают могилу Юлии Началовой.По словам отца артистки –Виктора Началова – пережить утрату им помогают совершенно незнакомые люди. Сразных концов света звонят поклонники со словами поддержки и соболезнованиями.Более того, некоторые преодолевают тысячи километров, чтобы принести цветы намогилу Юлии Началовой.Например, недавно матьартистки Таисия и дочь Вера на кладбище наткнулись на загадочного незнакомца. Имоказался бизнесмен из Нью-Йорка. Мужчина поведал, что специально прилетел в Москву,чтобы посетить могилу . Был ли предприниматель лично знаком со звездой –осталось тайной.Отметим, что у Виктора Васильевича на фонестресса из-за смерти дочери обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. УНачалова нашли рак, к счастью, на ранней стадии."Все нормально. Там ведьбыло в зачаточном состоянии, а раннее обнаружение – залог успеха. Если быпропустили, хорошего ждать не пришлось бы. А так обнаружили и сразу убрали, ислава богу, что это в Израиле делали – профессор делал, все на высочайшемуровне. Ни порезов, ничего не осталось", – цитирует отца сайт