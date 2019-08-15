Родственники певицы так и
не смирились с потерей. Родители и дочь часто навещают могилу Юлии Началовой.
Родственники певицы так и
не смирились с потерей. Родители и дочь часто навещают могилу Юлии Началовой.
По словам отца артистки –
Виктора Началова – пережить утрату им помогают совершенно незнакомые люди. С
разных концов света звонят поклонники со словами поддержки и соболезнованиями.
Более того, некоторые преодолевают тысячи километров, чтобы принести цветы на
могилу Юлии Началовой.
Например, недавно мать
артистки Таисия и дочь Вера на кладбище наткнулись на загадочного незнакомца. Им
оказался бизнесмен из Нью-Йорка. Мужчина поведал, что специально прилетел в Москву,
чтобы посетить могилу . Был ли предприниматель лично знаком со звездой –
осталось тайной.
Отметим, что у Виктора Васильевича на фоне
стресса из-за смерти дочери обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. У
Началова нашли рак, к счастью, на ранней стадии.
"Все нормально. Там ведь
было в зачаточном состоянии, а раннее обнаружение – залог успеха. Если бы
пропустили, хорошего ждать не пришлось бы. А так обнаружили и сразу убрали, и
слава богу, что это в Израиле делали – профессор делал, все на высочайшем
уровне. Ни порезов, ничего не осталось", – цитирует отца сайт
.