Российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала в социальной сети Instagram новый пост. На записи представлена ее 4-летняя дочь Надя.

Российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала в социальной сети Instagram новый пост. На записи представлена ее 4-летняя дочь Надя.На видео запечатлено как девочка делает растяжку. Она, хоть и с трудом, закидывает одну ногу назад и хватает ее руками."Готовимся к сезону", – подписала пост Навка.Посмотрев на успехи малышки, злопыхатели первым делом начали сравнивать ее с другим звездным ребенком. А именно, с сыном Евгения Плющенко и Яны Рудковской – Сашей."А Гном Гномыч не маленький? Вот он – трудяжка!", "Как Плющенко Гном Гномыч!", "Повтор за Плющенко! Не догнать, их малой более подготовлен", – высказались критики.Как и в случае с маленьким Сашей, многие фолловеры не одобрили такой подход к Наде. Они считают, что родители обеих семей слишком строги к своим детям и чрезмерно перегружают их. Кроме того, они предостерегают, что впоследсвие малыши могут закрыться от своих мамы и папы."А как же детство?", – печально поинтересовалась пользователь Сети.Тем не менее, позитивных комментариев все-равно оказалось больше. "Вот так становятся звездами спорта!", "Будущая чемпионка, так держать!", "Старательная такая!", "Большая умница!", "Маленькая труженица!", "Старается так, но терпит! Молодчина!", – писали восторженные фанаты маленькой фигуристки.