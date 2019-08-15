уководство киевского Динамо приняло решение отправить в отставку тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем. Причина – невыход динамовцев в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Руководство киевского "Динамо" приняло решение отправить в отставку тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем. Причина – невыход динамовцев в четвертый квалификационный раунд Лиги чемпионов."Динамо" завершило домашний матч с "Брюгге" вничью 3:3. В первой встрече "Брюгге" одержал победу 1:0 и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд Лиги чемпионов. Киевлянам предстоит сыграть в Лиге Европы. За этой неудачей последовали организационные выводы.Тренер Александр Хацкевич был отправлен в отставку. Вместе с ним покинули свои посты его помощники Олег Лужный, Максим Шацких и Висенто Гомес, а также тренер вратарей Михаил Михайлов. Имя нового тренера "Динамо" пока неизвестно.Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Белоруссии Александр Хацкевич тренировал киевлян с 2017 года. Под его руководством динамовцы дважды выигрывали Суперкубок Украины и серебряные медали.