Немецкий наставник английского футбольного клуба Ливерпуль Юрген Клопп после победы своей команды в матче за Суперкубок УЕФА над лондонским Челси (2:2, по пенальти – 5:4), отметил, что вся команда красных очень довольна таким хорошим началом сезона.

Немецкий наставник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после победы своей команды в матче за Суперкубок УЕФА над лондонским "Челси" (2:2, по пенальти – 5:4), отметил, что вся команда "красных" очень довольна таким хорошим началом сезона."Я спросил у игроков, в частности, у Милнера и Хендерсона, как в Англии относятся к победе в Суперкубке Европы, — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА. – И мне сказали, что это престижный трофей и что они хотят добавить еще один такой кубок к числу завоеванных"."Мы все это делаем это для своих фанатов, для людей, и это очень здорово, — сказал тренер "красных". – Мы взяли два из трех возможных трофеев за последние несколько месяцев. Теперь нужно найти путь к покорению новых вершин"."Ливерпуль" добивается новых успехов, и это единственное, что имеет значение. Я был рад видеть, что значит наша победа в Лиге чемпионов для многих людей по всему свету, и сегодня я снова это увидел", – заключил Клопп.