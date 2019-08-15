Около трети пассажиров лайнера А321 после аварийного приземления в Раменском районе Подмосковья отказываются продолжить путешествие в Симферополь.

Около трети пассажиров лайнера А321 после аварийного приземления в Раменском районе Подмосковья отказываются продолжить путешествие в Симферополь."Списки тех, кто полетит, уточняются", — сообщили ТАСС в авиационных службах.Тех пассажиров, которые согласятся продолжить полет, централизованно отвезут в аэропорт Домодедово.Ранее коммерческий директор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов сообщал, что туда будет направлен резервный лайнер авиакомпании. Также компания готова посадить семьи с детьми на ближайшие рейсы.Самолет Airbus А321 сегодня утром вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако при взлете столкнулся со стаей чаек. Из-за попадания птиц в двигатели лайнер совершил жесткую посадку на брюхо в поле в Раменском районе Московской области. Загоревшийся двигатель при посадке отвалился. Возгорания самого самолета удалось избежать. В больницу были доставлены 23 человека, в том числе 9 детей. В настоящее время в медицинском учреждении остается одна женщина.