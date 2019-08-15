Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым. Он был обнаружен поисковиками в полутора километрах от того места, где он пропал, в болотистой местности.

Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым."Коля найден! Жив. Спасибо всем за помощь", — говорится в сообщении поискового отряда.Информацию также подтвердили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по региону. Ребенка нашли члены поисковой группы, в составе которой были добровольцы и бойцы Росгвардии.Коля был найден в полутора километрах от того места, где он пропал, в болотистой местности. Ранее была обнаружена его кепка.Мальчик пропал днем 13 августа. Родители приехали в тайгу для сбора ягод и оставили ребенка одного в машине. Когда они вернулись, мальчика уже не было. Сначала они пытались найти его самостоятельно, но через три часа все же обратились в полицию.Всего в поисках участвовали около 600 человек — полицейские, сотрудники Росгвардии и других ведомств, волонтеры. Также были задействованы вертолет, два частных самолета, квадрокоптеры, вездеходы и другие виды транспорта. Поиски не прекращались даже ночью.По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль центрального аппарата ведомства.