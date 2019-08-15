Премьер-министр Канады взял на себя ответственность за нарушение закона о конфликте интересов при расследовании в отношении компании SNC-Lavalin.

Премьер-министр Канады взял на себя ответственность за нарушение закона о конфликте интересов при расследовании в отношении компании SNC-Lavalin. Джастин Трюдо признал вину, однако отметил, что не согласен с некоторыми выводами комиссии по этике.Ранее о том, что премьер-министр нарушил закон о конфликте интересов, заявил комиссар по этике Канады. Сообщалось, что Джастин Трюдо пытался надавить на прокурора, которая вела расследование в отношении SNC-Lavalin. Эта канадская компания предоставляет инженерные и строительные услуги, в том числе в области добычи нефти.Расследование пришло к выводу, что топ-менеджеры годами давали взятки в Ливии, чтобы выигрывать крупные контракты. Из-за этого дела Трюдо ранее призывали уйти в отставку, напоминает телеканал "Россия 24".