Ведущий телеканала CNN Крис Куомо стал участником потасовки. Ролик, где телеведущий ругается с незнакомцем, опубликовали на YouTube-канале американского шоу.
Ведущий телеканала CNN Крис Куомо стал участником потасовки. Ролик, где телеведущий ругается с незнакомцем, опубликовали на YouTube-канале американского шоу.
Недавно неприятный случай произошел с Крисом Куомо. Некий
мужчина подошел к телеведущему и попросил сделать совместное фото, но получил
оплеуху. Оказывается, незнакомец не знал настоящего имени Куомо и назвал его
Фредо. Мужчина слышал, как на одном из шоу к журналисту обращались подобным
образом, и счел его истинным.
Это возмутило Криса Куомо, и он обрушил множество бранных слов на голову поклонника. "У тебя будут проблемы. Не смей меня
так оскорблять. Я тебя убью за такое, я тебя сброшу вниз с этой лестницы",
– в гневе заключил ведущий CNN. Дело в том, что имя Фредо является
оскорбительным для американцев с итальянскими корнями. Фредерико Корлеоне -
герой романа "Крестный отец", который предает своего брата, а тот,
узнав об этом, приказывает его убить, сообщает По словам журналиста, это имя равносильно слову
nigger, которое задевает темнокожих жителей Америки.
Крис Куомо решил отстаивать свои права и поквитаться с
обидчиком. К счастью, конфликт удалось свести на нет благодаря друзьям мужчин.
Ситуацию уже прокомментировал глава Соединенных Штатов, который, оказывается,
тоже считал, что Фредо – настоящее имя Куомо. "Тоже думал, что Крис – это
Фредо. Горькая правда", – написал Дональд Трамп в Twitter. Президент также
посоветовал журналисту проверить психику, так как на видео видно, что вел он
себя невменяемо.
Добавим, что это не первый инцидент, который коснулся
телеканала CNN. Другого ведущего Дона Лемона вызывают в суд с обвинениями в сексуальном
домогательстве. Якобы, будучи в пьяном состоянии, тот домогался до баристы
одного из заведений Флориды. Корреспондент Эйприл Райан тоже отличилась: во
время ее выступления на общественном саммите в Нью-Джерси, телохранитель
журналистки применил силу к местному представителю СМИ за то, что тот отказался
выключать камеру.