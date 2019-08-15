Ведущий телеканала CNN Крис Куомо стал участником потасовки. Ролик, где телеведущий ругается с незнакомцем, опубликовали на YouTube-канале американского шоу.

Ведущий телеканала CNN Крис Куомо стал участником потасовки. Ролик, где телеведущий ругается с незнакомцем, опубликовали на YouTube-канале американского шоу.Недавно неприятный случай произошел с Крисом Куомо. Некиймужчина подошел к телеведущему и попросил сделать совместное фото, но получилоплеуху. Оказывается, незнакомец не знал настоящего имени Куомо и назвал егоФредо. Мужчина слышал, как на одном из шоу к журналисту обращались подобнымобразом, и счел его истинным.Это возмутило Криса Куомо, и он обрушил множество бранных слов на голову поклонника. "У тебя будут проблемы. Не смей менятак оскорблять. Я тебя убью за такое, я тебя сброшу вниз с этой лестницы",– в гневе заключил ведущий CNN. Дело в том, что имя Фредо являетсяоскорбительным для американцев с итальянскими корнями. Фредерико Корлеоне -герой романа "Крестный отец", который предает своего брата, а тот,узнав об этом, приказывает его убить, сообщает По словам журналиста, это имя равносильно словуnigger, которое задевает темнокожих жителей Америки.Крис Куомо решил отстаивать свои права и поквитаться собидчиком. К счастью, конфликт удалось свести на нет благодаря друзьям мужчин.Ситуацию уже прокомментировал глава Соединенных Штатов, который, оказывается,тоже считал, что Фредо – настоящее имя Куомо. "Тоже думал, что Крис – этоФредо. Горькая правда", – написал Дональд Трамп в Twitter. Президент такжепосоветовал журналисту проверить психику, так как на видео видно, что вел онсебя невменяемо.Добавим, что это не первый инцидент, который коснулсятелеканала CNN. Другого ведущего Дона Лемона вызывают в суд с обвинениями в сексуальномдомогательстве. Якобы, будучи в пьяном состоянии, тот домогался до баристыодного из заведений Флориды. Корреспондент Эйприл Райан тоже отличилась: вовремя ее выступления на общественном саммите в Нью-Джерси, телохранительжурналистки применил силу к местному представителю СМИ за то, что тот отказалсявыключать камеру.