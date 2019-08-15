У актрисы, сыгравшей Метею в Игре престолов, органы опеки забрали дочь. Видео инцидента она разместила в Twitter.

У актрисы, сыгравшей Метею в "Игре престолов", органы опеки забрали дочь. Видео инцидента она разместила в Twitter.Джозефин Галлин заявила, что 11 августа у нее похитили дочь. Израильские представители власти забрали восьмимесячную Глорию из дома подруги актрисы поздно ночью.Оказывается, что девочка на протяжении трех месяцев жила уее приятельницы, пока та проходила курс терапии от послеродовой депрессии, накоторой настояли социальные службы. Хозяйка дома пыталась препятствовать местным чиновникам, но поняла, что это бесполезно. К тому же, за противодействие инападение на представителей закона ей грозил срок, передает .Однако она поспешила заснятьвсе на видео, которое позже разместила в Twitter Джозефин Галлин."У меня разбито сердце. Моего ребенка посреди ночипохищает израильская служба опеки. И теперь я не представляю, где она! Этикадры сведут с ума любого, у кого есть сердце", – написала актриса. Вследующем посте Галлин попросила помочь ей собрать средства на адвоката. Онасобирается бороться за дочь и протестовать против действий властей. По признаниюдевушки, в последнее время она не работала, поэтому сама оплатить все расходыне сможет.Напомним, что Джозефин Галлин стала известной благодаря ролив культовом сериале "Игра престолов", где исполнила роль проституткиМетеи. До съемок в картине она была актрисой фильмов для взрослых.