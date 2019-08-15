У актрисы, сыгравшей Метею в Игре престолов, органы опеки забрали дочь. Видео инцидента она разместила в Twitter.
У актрисы, сыгравшей Метею в "Игре престолов", органы опеки забрали дочь. Видео инцидента она разместила в Twitter.
Джозефин Галлин заявила, что 11 августа у нее похитили дочь. Израильские представители власти забрали восьмимесячную Глорию из дома подруги актрисы поздно ночью.
Оказывается, что девочка на протяжении трех месяцев жила у
ее приятельницы, пока та проходила курс терапии от послеродовой депрессии, на
которой настояли социальные службы. Хозяйка дома пыталась препятствовать местным чиновникам, но поняла, что это бесполезно. К тому же, за противодействие и
нападение на представителей закона ей грозил срок, передает .
Однако она поспешила заснять
все на видео, которое позже разместила в Twitter Джозефин Галлин.
"У меня разбито сердце. Моего ребенка посреди ночи
похищает израильская служба опеки. И теперь я не представляю, где она! Эти
кадры сведут с ума любого, у кого есть сердце", – написала актриса. В
следующем посте Галлин попросила помочь ей собрать средства на адвоката. Она
собирается бороться за дочь и протестовать против действий властей. По признанию
девушки, в последнее время она не работала, поэтому сама оплатить все расходы
не сможет.
Напомним, что Джозефин Галлин стала известной благодаря роли
в культовом сериале "Игра престолов", где исполнила роль проститутки
Метеи. До съемок в картине она была актрисой фильмов для взрослых.