У актрисы, исполнившей роль Метеи в Игре престолов, органы опеки забрали дочь. Видео инцидента она разместила в Twitter.
У актрисы, исполнившей роль Метеи в "Игре престолов", органы опеки забрали дочь. Видео инцидента она разместила в Twitter.
Джозефин Гиллан заявила, что 11 августа у нее похитили дочь. Израильские представители власти забрали восьмимесячную Глорию из дома подруги актрисы поздно ночью.
Оказывается, девочка на протяжении трех месяцев жила у
ее приятельницы, пока та проходила курс терапии от послеродовой депрессии, на
которой настояли социальные службы. Хозяйка дома пыталась препятствовать местным чиновникам, но поняла, что это бесполезно.
За противодействие и
нападение на представителей закона ей грозил срок, передает .
Однако она поспешила заснять
все на видео, которое позже разместила в Twitter Джозефин Гиллан.
"У меня разбито сердце. Моего ребенка посреди ночи
похищает израильская служба опеки. И теперь я не представляю, где она! Эти
кадры сведут с ума любого, у кого есть сердце", – написала актриса.
В
следующем посте Гиллан попросила помочь ей собрать средства на адвоката. Она
собирается бороться за дочь и протестовать против действий властей. По признанию
девушки, в последнее время она не работала, поэтому сама оплатить все расходы
не сможет.
Джозефин Гиллан стала известной благодаря культовому сериалу "Игра престолов", где исполнила роль проститутки
Метеи. До съемок в картине она была актрисой фильмов для взрослых.