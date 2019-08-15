У актрисы, исполнившей роль Метеи в Игре престолов, органы опеки забрали дочь. Видео инцидента она разместила в Twitter.

У актрисы, исполнившей роль Метеи в "Игре престолов", органы опеки забрали дочь. Видео инцидента она разместила в Twitter.Джозефин Гиллан заявила, что 11 августа у нее похитили дочь. Израильские представители власти забрали восьмимесячную Глорию из дома подруги актрисы поздно ночью.Оказывается, девочка на протяжении трех месяцев жила уее приятельницы, пока та проходила курс терапии от послеродовой депрессии, накоторой настояли социальные службы. Хозяйка дома пыталась препятствовать местным чиновникам, но поняла, что это бесполезно.За противодействие инападение на представителей закона ей грозил срок, передает .Однако она поспешила заснятьвсе на видео, которое позже разместила в Twitter Джозефин Гиллан."У меня разбито сердце. Моего ребенка посреди ночипохищает израильская служба опеки. И теперь я не представляю, где она! Этикадры сведут с ума любого, у кого есть сердце", – написала актриса.следующем посте Гиллан попросила помочь ей собрать средства на адвоката. Онасобирается бороться за дочь и протестовать против действий властей. По признаниюдевушки, в последнее время она не работала, поэтому сама оплатить все расходыне сможет.Джозефин Гиллан стала известной благодаря культовому сериалу "Игра престолов", где исполнила роль проституткиМетеи. До съемок в картине она была актрисой фильмов для взрослых.