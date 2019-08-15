В Филадельфии продолжается спецоперация по поимке стрелка. Полиция опасается что у преступника, который скрывается в доме, могут быть заложники.

В Филадельфии продолжается спецоперация по поимке стрелка. Полиция опасается что у преступника, который скрывается в доме, могут быть заложники.Стражи порядка неоднократно пытались наладить с ним контакт и убедить его сдаться, однако стрелок не отвечает на звонки и не реагирует на сообщения, сделанные через громкоговоритель. Пару раз, по словам комиссара полиции Ричарда Росса, он взял трубку, но не подал голоса.Полиция также находится на связи с семьей стрелка, передает РИА Новости. Однако преступник не собирается сдаваться.ЧП произошло в северной части города. Наряд полиции имел ордер на обыск здания в рамках спецоперации против наркоторговцев. Когда стражи порядка вошли в дом, по ним открыли беспорядочную стрельбу. Полицейские выбрались через окна и двери, однако двое из них до сих пор в здании. Шестеро полицейских были ранены. Еще двое попали в аварию по пути к месту ЧП.Здание окружено спецназом. О ситуации в Филадельфии доложили президенту Трампу.