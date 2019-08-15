В Мюнхене убиты две россиянки. Сначала сообщалось, что они пропали, однако затем в их квартире были найдены следы крови.

В Мюнхене убиты две россиянки. Сначала сообщалось, что они пропали, однако затем в их квартире были найдены следы крови.По данным немецких СМИ, супруг 46-летней женщины сначала убил ее, а затем ее 16-летнюю дочь. Еще одним доказательством убийства стал коврик для ног, который нашли в лесном массиве. На нем так же следы крови.Женщины пропали 13 июля, напоминает телеканал "Россия 24". Спустя неделю полиция задержала мужа пропавшей россиянки. Он сейчас в следственном изоляторе. Что могло стать мотивом преступления, не сообщается.