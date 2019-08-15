Нападающий американского футбольного клуба Ди-Си Юнайтед Уэйн Руни нанял специалиста по семейным отношениям ради того, что сохранить семью и спасти брак. Причиной возникшей сложности в семье англичанина является алкогольная зависимость, которая у него возникла в США.

Нападающий американского футбольного клуба "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни нанял специалиста по семейным отношениям ради того, что сохранить семью и спасти брак. Причиной возникшей сложности в семье англичанина является алкогольная зависимость, которая у него возникла в США."Уэйн много пил в Америке, и из-за этого возникали проблемы с женой. Он будто занимался самоуничтожением, выпивая по вечерам дома, — приводит слова источника Чемпионат.Com со ссылкой на The Sun. – Он хочет все исправить по возвращении на родину в октябре и начать все с чистого листа. Он знает, что отказ от алкоголя пойдет всем на пользу".Напомним, что Руни выступает за столичный клуб с 2018 года, куда он перебрался из английского "Эвертона". Ранее стало известно, что по окончании сезона в MLS 33-летний форвард вернется в Англию, где в роли играющего тренера будет выступать за "Дерби Каунти".