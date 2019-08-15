Лолита Милявская не скучает после расставания со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым. Эпатажная исполнительница показала, как проводит свободное время.

Лолита Милявская не скучает после расставания со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым. Эпатажная исполнительница показала, как проводит свободное время.На лето многие отечественные знаменитости предпочитают уезжать из России. Кто-то предпочитает ласковое солнце и песчаные пляжи Юрмалы, а кому-то подавай океан и белоснежные берега Мальдив. Также в списке предпочтений нашей элиты Италия, Бали, Греция, США и другие страны. А вот эпатажная Лолита Милявская предпочла скромную Болгарию. Там у артистки есть недвижимость, которую та называет дачей.Действительно, на участке у артистки есть настоящий огород. Своими сельскохозяйственными достижениями Лолита поделилась с многочисленными подписчиками собственного аккаунта в социальной сети Instagram. К примеру, в этом году у артистки уродился перец. "Посадила сдуру очень много красных", – пожаловалась певица.А вот огурцы не порадовали Лолиту. Она призналась, что всему виной жара и сухость. Действительно, этой культуре требуется много воды, иначе плоды получатся несладкими и даже горькими. Зато Милявская довольна урожаем помидоров. Артистка продемонстрировала внушительные плоды. "Вот такие красавцы. Приблизительно по килограмму каждый", – похвасталась Лолита Милявская.Отметим, что вскоре отпуск артистки закончится. "Еще два дня в Болгарии и каникулы окончены(((.. Встреча с мамой, дочкой... Грустно, что семья не может быть все время вместе.. Но это ведь взрослая Жизнь..! ❤️(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила артистка.Ранее вместе с на болгарском огороде копался ее молодой муж Дмитрий Иванов. Однако недавно стало известно о расставании супругов. Об этом заявила сама певица. "Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. У меня был замечательный молодой муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне", – объявила экстравагантная исполнительница.