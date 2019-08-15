Стокгольмский арбитражный суд взыскал с российской компании Газпром в пользу украинского Нафтогаза 4,6 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит. При вычете из них долга украинской стороны в два миллиарда долларов получается 2,6 миллиарда. Однако даже этой суммы Киев рискует не увидеть.

Стокгольмский арбитражный суд взыскал с российской компании "Газпром" в пользу украинского "Нафтогаза" 4,6 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит. При вычете из них долга украинской стороны в два миллиарда долларов получается 2,6 миллиарда. Однако даже этой суммы Киев рискует не увидеть.Попытка Киева подложить Москве свинью, обязав "Газпром" выплатить "Нафтогазу" два миллиарда долларов, может выйти ей боком. Российская компания не только обжаловала вердикт, но и подала в арбитраж Стокгольма иск с требованием расторгнуть контракты с украинскими коллегами, действующие до конца 2019 года.Эксперты уверены: какими бы ни были решения судов, благосостояние "Нафтогаза" не улучшится. Затянувшиеся тяжбы пойдут на руку только юристам сторон – за свои услуги они берут весьма значительные суммы, передает "".Если суд встанет на сторону "Газпрома", то "Нафтогазу" стоит приготовиться к крушению своих надежд, считает руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. И даже если апелляцию российской энергетической компании не удовлетворят, ожидать золотого дождя украинцам не стоит."Газпром" будет пытаться найти компромисс и решить вопросы спорных отношений с Украиной не путем прямых переводов денег, а путем каких-то уступок по рыночной цене на газ и по другим многочисленным нюансам", – цитирует Перова ФБА "Экономика сегодня". Таким образом, Киев рискует проиграть, его шансы добиться своего равны нулю.