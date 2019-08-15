Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Лошманова Никиты Кирилловича...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Лошманова Никиты Кирилловича, 2003 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 14 августа 2019 года.Приметы: возраст 17-18 лет, рост 169 см., волосы темные короткие, глаза карие, среднего телосложения, лицо овальное, шрам на левой голени.Одет: серая футболка, черные шорты, синие кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 767-62-00; 8 (499) 767-62-09 или в службу «102» (c мобильного – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29