Скандальный украинский портал Миротворец в своем стиле отреагировал на чудесное спасение 233 человек, находившихся в пассажирском лайнере Airbus 321, у которого во время полета отказали все двигатели. Экипаж, благодаря профессионализму которого в такой тяжелейшей ситуации удалось избежать жертв, в полном составе попал в список персон нон грата на Украине.

Скандальный украинский портал "Миротворец" в своем стиле отреагировал на чудесное спасение 233 человек, находившихся в пассажирском лайнере Airbus 321, у которого во время полета отказали все двигатели. Экипаж, благодаря профессионализму которого в такой тяжелейшей ситуации удалось избежать жертв, в полном составе попал в список персон нон грата на Украине.Действия экипажа лайнера Airbus 321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего перелет из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, не могли вызвать ничего, кроме откровенного восхищения. В тяжелейшей ситуации – практически сразу после взлета у самолета отказали оба двигателя – пилоты смогли посадить самолет на брюхо в поле кукурузы. После команда организовала эвакуацию и помогла людям максимально оперативно получить необходимую помощь.И пока российская общественность обсуждает, что необходимо сделать раньше – представить членов экипажа к государственной награде или написать по мотивам их подвига сценарий для фильма – украинцы взглянули на ситуацию со своей стороны. Они обратили внимание на конечный пункт маршрута Airbus и поняли, что самолет летел в Крым. В глазах определенной части жителей Незалежной это превратило команду лайнера из героев в персон нон грата.Скандальный портал "Миротворец" внес их в свои базы данных. "Весь экипаж недоразвившегося самолета российского агрессора уже в чистилище", – говорится в сообщении. Развязный тон заявления, а также неуместность подобных шагов на фоне произошедшего вызвало возмущение у нормальных пользователей Сети. Комментаторы заметили, что и экипаж, и пассажиры пережили настолько сильное в эмоциональном плане событие, что попадания на сайт "Миротворец" и запрета на посещение Украины они попросту не заметят.Напомним, утром 15 августа самолет Airbus 321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области. Он выполнял рейс 178 из аэропорта Жуковский в Симферополь. На борту лайнера, по предварительным данным, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.Как сообщает Росавиации, причиной ЧП стала встреча самолета со стаей чаек, передает РИА Новости. Птицы попали в оба двигателя Airbus, вызвав отказ в их работе. Спустя 15 минут после взлета экипаж принял решение об экстренном приземлении. Посадка проходила с выключенными двигателями и убранными шасси. Ситуацию осложнял тот факт, что у лайнера были полные баки топлива.Согласно уточненным данным, в результате посадки пострадали 74 человека, среди которых 19 детей. Однако госпитализация потребовалась только для одного из них. Подобные мягкие последствия при столь пугающих исходных данных вызвали настоящее восхищение у россиян. Они тут же стали интересоваться личностями членов героического экипажа.Командир самолета Дамир Юсупов, как оказалось, работал юристом и только в 33 года приблизился к своей мечте о небе, закончив Бугурусланское летное училище. Позже он получил высшее образование в Санкт-Петербурге, а затем, в 2013 году, был принять в авиакомпанию "Уральские авиалинии". Второй же пилот Airbus столь богатой на резкие повороты биографией похвастаться не может. Неудивительно, ведь Георгию Мурзину всего 23 года.