В прошлом году пять россиянок в возрасте 17 лет родили по пятому ребенку. Об этом говорится в отчете Росстата. Также мамами стали четыре 12-летних девочки.

В 2018 году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку. Об этом говорится в тематическом отчете Росстата.Также мамами стали четыре 12-летних девочки, 34 – 13-летних и 190 – 14-летних. Причем четыре из них родили уже второго ребенка. Среди 15-летних мамами стали 919 россиянок, а мамы в возрасте 16 лет родили 2925 младенцев.Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский пояснил РИА Новости, что нужно знать, где живут эти мамы, ведь в некоторых российских регионах такой возраст для рождения детей считает нормальным."Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе, — прокомментировал Вишневский. — Что вы можете сделать, если девочка забеременела? Она должна родить".При этом возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. Совершеннолетним за половой акт с несовершеннолетним грозит уголовное наказание.